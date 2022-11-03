У Миколаєві патрульного поліцейського підозрюють у побитті пасажира автомобіля

Під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури повідомлено про підозру поліцейському Управління патрульної поліції у Миколаївській області за фактом перевищення влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством (ч.2 ст.365 КК України).

За даними слідства, в січні поточного року правоохоронець, під час несення служби, зупинив автомобіль, водій якого порушив Правила Дорожнього руху.

У ході спілкування із пасажиром авто, який висловлював зауваження до роботи поліцейських, співробітник патрульної поліції втратив контроль над своєю поведінкою та розпилив в обличчя чоловіка сльозогіний газ, а також наніс йому удари руками та ногами по грудній клітині, чим завдав тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР в м. Миколаєві.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура