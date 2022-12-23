У Миколаєві поліцейські розшукують осіб, причетних до викрадення жінки

Слідчі розпочали кримінальне провадження, в рамках якого встановлюються всі обставини події, а також призначені відповідні експертизи.

20 грудня близько 18:00 на спецлінію 102 надійшла інформація про викрадення 23-річної жительки Миколаєва.

Зі свідчень дівчини, яка повернулася до міста, правоохоронцям стало відомо, що до вчинення злочину причетні її знайомий разом зі ще одним чоловіком, які силоміць посадили її в авто та вивезли в ліс. Там вони завдали їй тілесні ушкодження та залишили.

За вказаним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією – ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Нині поліцейські проводять комплекс слідчо-оперативних заходів для з‘ясування всіх обставин злочину та місця перебування зловмисників.

Призначені експертизи для встановлення ступеню тяжкості нанесених потерпілій тілесних ушкоджень та перевірки можливого факту сексуального насильства над жінкою.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області