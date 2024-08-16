У Миколаєві поліція викрила завербованих російськими спецслужбами неповнолітніх паліїв авто військових

Троє миколаївців – 14, 16 та 13 років за гроші підпалили два автомобілі військовослужбовців ЗСУ. Свої дії знімали на відео для звіту російським замовникам.

8 та 9 серпня на спецлінію 102 надійшли повідомлення про пожежу автомобілів військових Mitsubishi L 200 у мкрн Соляні та Ford Ranger у мкрн Північний. Поліцейські встановили, що причиною займання позашляховиків став умисний підпал.

Також правоохоронці встановили, що троє неповнолітніх діяли за вказівками російських спецслужб, спілкуючись із кураторами в одному з месенджерів. За гроші їм пропонували підпалювати авто військовослужбовців та знімати це на відео.

За вказівкою російського куратора, неповнолітній фігурант спочатку підшукав «потрібний» автомобіль, сфотографував його, а коли отримав дозвіл на знищення, підпалив авто, попередньо обливши його бензином. У такий спосіб було знищено обидва пікапи.

Над розкриттям злочинів працювали оперативники управління карного розшуку і територіального підрозділу поліції Миколаївщини та Управління Служби безпеки України у Миколаївській області, а також фахівці відділу кримінального аналізу поліції регіону.

Під час санкціонованих обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони сім- та банківські картки, які вони використовували для комунікації із куратором.

16-річному затриманому слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України «Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань».

Зараз він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності двох його спільників – віком 14 і 13 років.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

Шановні батьки! Звертаємо вашу увагу на такі випадки та закликаємо уважніше ставитися до своїх дітей. Щоб уберегти своїх неповнолітніх дітей від проблем із законом, попередьте їх про підступність ворога, а також слідкуйте за тим, з ким вони спілкують та де і чим займаються. Пояснюйте, що протиправні дії тягнуть за собою неминучу встановлену законом відповідальність, у тому числі і кримінальну.

Також звертаємось і до підлітків. Жодна сума грошей не варта того, щоб заплямувати свою репутацію і частину життя провести у в’язниці.

Нагадуємо, що згідно з ч. 3 ст. 111 ККУ, громадяни України, які на виконання злочинного завдання іноземної держави не вчинили ніяких дій і добровільно повідомили органам державної влади України про свій зв’язок з ними та про отримане завдання, звільняються від кримінальної відповідальності.

ПОЛІЦІЯ НАГОЛОШУЄ:

– якщо ви військовий або волонтер, намагайтесь уникати на авто позначок, за якими транспортні засоби можуть бути ідентифіковані як військові;

– за можливості залишайте авто тільки на охоронюваних стоянках, закритих паркінгах або в гаражах.

ТЕРМІНОВО ПОВІДОМТЕ ДО ПОЛІЦІЇ ЗА НОМЕРОМ 102 ЯКЩО:

– ви отримали пропозицію за гроші здійснити підпал військового автомобіля;

– якщо ви виявили в інтернеті оголошення, де пропонують за гроші вчиняти підпали військових авто або іншого майна;

– якщо побачили людей, особливо у вечірній час, які перебувають на стоянках з каністрами, пляшками, ганчір’ям тощо.

Пам’ятайте, ворог не полишає спроб дестабілізувати суспільство всередині країни. Не піддавайтесь на провокації ворожих спецслужб та пам’ятайте, наслідок такої співпраці – тривале позбавлення волі!

Відділ комунікації поліції Миколаївської поліції