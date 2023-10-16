У Миколаєві припинено діяльність злочинної групи зі збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів – 8 фігурантам повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва викрито та повідомлено про підозру 8 членам організованої групи за фактом збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та придбання, перевезення та зберігання тютюнових виробів з підробленими марками акцизного збору, вчинені організованою групою (ч.3 ст.28 ч.1 ст. 204 та ч.3 ст. 199 КК України).

За даними слідства, до групи входили вісім мешканців міста Миколаєва, віком від 30 до 50 років, які організували збут незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Миколаєва. Члени групи попередньо розподілили між собою функції. Вони закуповували партії товару у підпільних виробників та продавали його під виглядом відомих марок цигарок оптово-роздрібними партіями через мережу торговельних павільйонів, а також доставляли товар поштовими відправленнями по всій Україні.

У ході проведення понад 30 санкціонованих обшуків у помешканнях фігурантів та на складських приміщеннях вилучено понад 260 тисяч пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також тютюнових виробів з підробленим акцизними марками.

Наразі організатору групи обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі понад 4 млн грн.

Досудове розслідування здійснює СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, оперативний супровід – СБУ в Миколаївській області.

Зловмисникам загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура