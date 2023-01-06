У Миколаєві суд виправдав неповнолітнього від убивства через порушення права на захист і можливу фальсифікацію доказів

Заводський районний суд Миколаєва виправдав учня ліцею від звинувачень в умисному вбивстві.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 23 грудня.

15 квітня 2021 року близько 23.30 у дворі багатоповерхівки застрелили чоловіка.

Мешканець будинку почув шум і побачив з вікна тіло на землі обличчям донизу і незнайомця у медичній масці, який стояв на відстані 30 метрів, біля машини. Невідомий сів на заднє сидіння автомобіля, після чого той рушив. Свідок не зміг упізнати, хто був на місці злочину, але пригадував, що на куртці особа мала світловідбивні елементи.

Через два тижні слідчі провели обшук у молодого хлопця, вилучивши куртку, на якій пізніше експерт виявив плями крові загиблого. Також поліція розшукала машину, на якій імовірного убивцю підвозили на місце злочину. На сидінні авто знайшли також кров.

Згодом у суді обвинувачений заперечував, що убив людину. Розповідав, що це водій авто розпитував його про загиблого, просив показати де проживає та на чому їздить, посилаючись на якісь неприязні стосунки. На автомобілі вони декілька разів їздили до будинку, де проживав потерпілий.

Водій озвучував іншу версію, що саме обвинувачений кілька разів просив підвезти його до того будинку. Начебто хлопець показував йому щось схоже на пістолет, пояснюючи, що це йому потрібно, щоб когось убити. Якось увечері товариш знову попросив відвезти його у двір згаданої багатоповерхівки. Дорогою нічого не говорив, всю дорогу нібито мовчали. Зі слів свідка, припаркувавшись, приблизно дві години вони з обвинуваченим сиділи в машині. Потім у темряві засвітились фари іншого авто. Його товариш вискочив з машини. Почулося щось схоже на вистріли і він, свідок, почав одразу заводити машину й здавати назад, щоб виїхати. Тоді підбіг обвинувачений, щоб сісти в машину на заднє сидіння. Коли їхали по мосту, товариш попросив збавити швидкість, відкрив вікно десь на середині мосту, виліз і ніби щось викинув, схоже на пістолет.

Ще одним свідком була дружина вбитого. Вона також визирнула у вікно, почувши звук як від розірваної петарди. Вона бачила машину бордового кольору та чоловіка у чорному одягу, який сідав на пасажирське сидіння позаду. Оскільки було темно, підтвердити, що це був обвинувачений вона не може. За декілька днів до цього вона бачила, як незнайомець фотографував машину її чоловіка, але та особа була значно вища за обвинуваченого та не схожа на нього.

У підсумку суд виніс виправдувальний вирок через недостатність переконливих доказів, у тому числі, з огляду на суттєві процесуальні порушення.

Обшук за місцем проживання підозрюваного, як зафіксовано у протоколі, проводився без участі законного представника та захисника. Саме під час цього обшуку була вилучена куртка, на якій потім експерт виявив сліди крові. Під час обшуку підозрюваний був фактично затриманий і того ж дня взятий судом під варту.

Кримінальний процесуальний кодекс передбачає обов’язкову участь захисника щодо підозрюваних або обвинувачених у віці до 18 років, з моменту встановлення факту неповноліття або виникнення будь-яких сумнівів, що особа є повнолітньою.

Про те, що обшук проводиться у неповнолітнього і є можливість його подальшого затримання, свідчить клопотання слідчого про проведення обшуку, в якому зазначено вік особи.

Крім того, суд поставив під сумнів достовірність доказів.

Так, експерт у судовому засіданні пояснив, що смерть наступила від вогнепальних поранень у спину та з огляду на характер ушкоджень вистріли відбувались з певної дистанції. Внаслідок таких поранень відбувається поступове витікання крові, а її розбризкування виключається.

Свідок-сусід бачив з вікна, що незнайомець, який міг бути убивцею, стояв на відстані 30 метрів від тіла. Якщо все відбувалося саме так, то кров не могла потрапити на куртку нападника. Також свідок пояснював, що на куртці були світловідбиваючі елементи. Куртка зі слідами крові, вилучена в обвинуваченого, таких елементів не має. Крім того, суд звертає увагу, що сліди крові на сидіннях автомобіля більші за розмірами, ніж сліди на куртці, з якої вони повинні були попасти на сидіння.

Це може свідчити про створення штучного доказу вини обвинуваченого, що кидає тінь і на всі інші докази у справі.

Свідок-водій дав суду суперечливі показання, які суттєво відрізняються від його пояснень під час слідчого експерименту. Тоді він розповідав, що йому заздалегідь було відомо про можливе вбивство та він свідомо погодився взяти участь у його підготовці та скоєнні. За таких обставин статус свідка, на думку суду, ставить цього чоловіка в залежність від державного обвинувачення та, відповідно, під сумнів правдивість його показань.

Зрештою, прокуратура не представила доказів, який в обвинуваченого міг бути мотив убивства.

Суд виправдав молодого чоловіка за недоведеністю вчинення ним злочину.