У Миколаєві судитимуть членів ОЗГ, які організували підпільні цехи з виготовлення фальсифікованого алкоголю

Миколаївською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканців м. Миколаєва, які, у складі організованої злочинної групи, налагодили незаконне виготовлення та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України).

Слідством встановлено, що 52-річний миколаївець разом з двома знайомими організували три підпільні цехи з незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку для подальшого збуту. Зловмисники змішували етиловий спирт з водою та додавали ароматичні концентрати. Виготовляли фальсифіковану «продукцію» у гаражних приміщеннях та продавали через торгівельні точки – кафе.

У ході санкціонованих судом обшуків вилучено понад 5 тис літрів спиртовмісної речовини, обладнання, документацію та інші речові докази злочинної діяльності угруповання. Відповідно до висновків проведених експертиз спиртовмісні напої не відповідають вимогам діючого державного стандарту України та є не придатними до споживання.

За незаконний бізнес їм загрожує до п’яти років ув’язнення.

Досудове розслідування здійснювалось СУ ГУНП в Миколаївській області, оперативний супровід – УСР в Миколаївській області ДСР НПУ.

Миколаївська обласна прокуратура