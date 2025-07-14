У Миколаєві судитимуть членів ОЗГ, які займалися сутенерством та торгівлею людьми

Прокурори Миколаївської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно членів організованої злочинної групи. Їх обвинувачують за ч. 3 ст. 303 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 2 ст. 302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво), а також ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини).

Розслідуванням встановлено, що троє мешканок Миколаєва організували незаконний “бізнес”, пов’язаний із сутенерством та торгівлею людьми. Фігурантки ретельно дотримувалися правил конспірації своєї протиправної діяльності.

Жінки чітко розподілили між собою функції та обов’язки, які включали: пошук та підбір жінок, яких змушували надавати платні сексуальні послуги клієнтам, підбір приміщень, де мали надаватися сексуальні послуги, розміщення оголошень на інтернет-ресурсах про можливість надання платних сексуальних послуг, контроль за прибуттям/відбуттям клієнтів до місць надання послуг, узгодження з клієнтами вартості послуг та їх погодження з організаторкою групи, застосування психологічного тиску та погроз фізичного насильства щодо жінок, які з будь-яких причин відмовлялися надавати сексуальні послуги.

У ході розслідування встановлено 17 епізодів їхньої злочинної діяльності.

За вчинене зловмисницям загрожує покарання від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура