У Миколаєві судитимуть «чорних ріелторів» та держреєстратора, які здійснювали незаконні оборудки з нерухомістю

Миколаївською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох мешканців м. Миколаєва за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у великих та особливо розмірах та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.2 ст.28 ч.4, ч.5 ст.190, ч.2 ст.209 КК України), та стосовно державного реєстратора за фактом зловживання своїми повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки (ч.3 ст.365-2 КК України).

Слідством встановлено, до складу групи входили двоє чоловіків – представник приватної рієлторської компанії та його помічник, двоє жінок, одна з яких засновниця підприємства з виготовлення технічної документації.

Також до своєї злочинної діяльності вони залучили державного реєстратора, який на підставі підроблених документів реєстрував право власності на об’єкти нерухомості.

Упродовж майже трьох років зловмисники підшукували квартири, які переходили на баланс міської ради у результаті не прийняття спадщини або відсутності спадкоємців померлих миколаївців. Нерухомість оформляли на своїх знайомих, а потім продавали від імені фіктивних власників.

У такий спосіб зловмисники продали дві квартири. Вартість однієї квартири складала близько 25 тисяч доларів США.

Досудове розслідування здійснювалось СУ ГУ НП в області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області ДСР НПУ.

За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура