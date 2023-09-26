У Миколаєві судитимуть правоохоронця, який за гроші обіцяв крадію «відмазати» його від тюремного ув’язнення

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно правоохоронця, який за хабар обіцяв посприяти пом’якшенню покарання викритого на крадіжці чоловіка.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Встановлено, що правоохоронець пообіцяв допомогти уникнути тюремного ув’язнення за «невелику плату». Чоловіку загрожувало до 8 років позбавлення волі, тому він погодився передати гроші посереднику – брату правоохоронця.

ДБР затримало правоохоронця та його брата під час передачі грошей у липні 2023 року.

Наразі правоохоронець з братом обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура.

ДБР