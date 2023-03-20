У Миколаєві учасники злочинної групи вимагали 7000 доларів неіснуючого боргу

Фігуранти погрожували підпали майно потерпілого, якщо той не віддасть кошти.

Правоохоронці встановили, що 41-річний раніше засуджений мешканець Миколаєва разом із двома спільниками протягом тривалого часу вимагали кошти у місцевого жителя. Під приводом повернення неіснуючого боргу учасники угруповання застосовували до потерпілого фізичне насилля та погрози фізичної розправи. Серед іншого, учасники злочинної групи лякали жертву знищенням особистого майна і транспортного засобу шляхом підпалу.

17 березня оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області спільно зі слідчими поліції області за силової підтримки роти поліції особливого призначення провели обшуки за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях. Під час проведення слідчих дій організатору та одному з виконавців повідомили про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Проводяться необхідні процесуальні заходи, спрямовані на отримання доказів винуватості інших учасників злочинної групи та притягнення їх до відповідальності.

Заходи з викриття проводилися під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури.

За скоєне фігурантам може загрожувати до семи років ув’язнення.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України