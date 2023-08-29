У Миколаєві угруповання шахраїв привласнювало та продавало квартири з виморочного фонду

Зловмисники підшукували квартири, які переходили на баланс виконкому міської ради у результаті не прийняття спадщини або відсутності спадкоємців померлих миколаївців, за підробними документами оформляли право власності на них та продавали. Усіх чотирьох учасників угруповання слідчі поліції затримали та повідомили їм про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України – ст.ст. 190 та 209.

Викрили злочинну діяльність угруповання слідчі (детективи) слідчого управління обласного главку поліції спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області ДСР НПУ, співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області ДКП НПУ, за силової підтримки роти поліції особливого призначення та за процесуального керівництва обласної прокуратури.

– Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що упродовж майже трьох років директор приватного бюро техінвентаризації разом із своїми родичами, представником одного з обласних органів надання адмінпослуг, представником приватної рієлторської компанії організовував шахрайські оборудки по привласненню квартир миколаївців. Фігуранти підшукували помешкання, що відносяться до виморочного майна та повинні були передатись у власність виконкому міської ради. Нерухомість фіктивно оформляли на своїх родичів, з метою подальшого продажу. У такий спосіб зловмисники продали дві квартири. Вартість однієї квартири складала близько 25 тисяч доларів США, – зазначив начальник обласного главку поліції Сергій Шайхет.

Чотирьох зловмисників поліцейські затримали одразу після укладання ними чергового фіктивного договору купівлі-продажу та провели обшуки за місцями їхнього мешкання, в адміністративному приміщенні одного з селищних рад, в офісах нотаріусів та на підприємстві, яке надавало послугу з технічної інвентаризації. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили кошти, в сумі майже 50 тисяч доларів США і більше шести тисяч гривень, доказову базу здійснення шахрайських дій і легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, кожного з фігурантів.

Того ж дня чотирьох зловмисників слідчі поліції затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вчинення шахрайства у великих розмірах організованою групою – чч. 4 та 5 ст. 190 та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі – ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України затриманим слідчі оголосили про підозру. За скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, трьом – із правом внесення застави 1 342 000 та ще одному члену угруповання – у сумі 214 000 гривень.

Триває досудове розслідування.

До відома: виморочне майно – передача державі майна людини, у якого спадкоємці відсутні або не прийняли спадщину.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області