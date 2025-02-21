У Миколаєві викрито та заблоковано чергову схему ухилення від мобілізації

Працівники ДБР заблокували незаконний механізм видачі фальшивих діагнозів для ухилення від мобілізації. До схеми були залучені командир взводу одного з правоохоронних органів Миколаївської області, начальник відділу мобілізації Центрального РТЦК та СП Миколаєва, голова лікарсько-консультативної комісії місцевої лікарні.

Зловмисники підробляли медичні документи для осіб, які прагнули уникнути мобілізації. Правоохоронець знаходив «клієнтів», після чого посадовець центру комплектування спільно з головою ЛКК виготовляли медичні довідки із фіктивними діагнозами. Вартість такої «послуги» становила 8 тисяч доларів США.

Протиправна схема діяла з кінця 2024 року. Учасників затримали під час передачі неправомірної вигоди.

Під час обшуків за місцем роботи фігурантів вилучено документи, які допоможуть встановити осіб, що скористалися підробленими довідками.

Трьом посадовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави до 1,2 млн гривень.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура.

Державне бюро розслідувань