У Миколаєві затримали чоловіка, який спалив автівку дружини (фото)

Через відмову жінки дати 10 тисяч гривень своєму чоловікові, з яким вони наразі розлучаються, 48-річний зловмисник підпалив її автомобіль. За скоєний злочин йому загрожує до десяти років ув’язнення.

20 жовтня до Миколаївського районного управління надійшло повідомлення від охоронця про те, що на автостоянці по вулиці Робочій у Миколаєві горить автомобіль ГАЗель.

Оглянувши місце події, співробітники слідчо-оперативної групи поліції зафіксували, що внаслідок підпалу ГАЗель вигоріла вщент та вогнем було пошкоджено сусідній легковий автомобіль. Поліцейські вилучили фрагменти горіння транспортного засобу, які нині направлені на експертне дослідження.

Зі слів потерпілої, чоловік, з яким вона наразі розлучається, погрожував спалити її авто, якщо вона не дасть йому 10 тисяч гривень.

У ході зʼясування обставин події поліцейські встановили, що після погроз фігурант підпалив авто заявниці, яке було припарковане на стоянці.

Слідчі затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині за процесуального керівництва прокуратури cлідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України «Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу». Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області