У Миколаєві затримали чоловіка за підпал автівки колишньої дружини

Через ревнощі 36-річний зловмисник підпалив автомобіль мешканки Шевченківської громади. За скоєний злочин чоловікові загрожує до десяти років ув’язнення.

16 червня близько 06:30 до відділення поліції № 4 Миколаївського районного управління надійшло повідомлення від мешканки одного з сіл Шевченківської громади про те, що колишній чоловік здійснив підпал її автомобіля.

Зі слів потерпілої, чоловік погрожував спалити її автомобіль, якщо вона не повернеться до нього.

Пожежу ліквідували співробітники ДСНС. Оглянувши місце події, співробітники слідчо – оперативної групи поліції вилучили фрагменти горіння транспортного засобу, які нині направлені на експертне дослідження.

Поліцейські встановили, що після телефонних погроз вночі фігурант проник на територію домоволодіння заявниці та підпалив авто, яке стояло на подвір’ї.

Слідчі затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 194 КК України «Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу». Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі.

Нині cлідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області