У Миколаєві затримали грабіжника, який відібрав сумку у перехожої і втік

За кілька годин правоохоронці розшукали та затримали фігуранта. Нині слідчі повідомили чоловікові про підозру у скоєнні грабежу. За вчинене йому загрожує до десяти років увʼязнення.

Вчора, 18 квітня, близько 21:30 до Миколаївського райуправління поліції надійшло повідомлення від свідків про те, що по вулиці Аркасівській невідомий вирвав у літньої жінки сумку та втік.

На місце події негайно прибули наряд патрульної поліції, співробітники слідчо-оперативної групи та оперативники райуправління. Поліцейським 60-річна потерпіла розповіла, що до неї підбіг чоловік і схопив ззаду за плечі. Як тільки-но жінка впала на землю, зловмисник вихопив сумку в якій знаходився мобільний телефон, гроші та особисті речі, і втік.

Провівши низку оперативних та слідчо-розшукових заходів, слідчі та оперуповноважені Миколаївського райуправління за допомогою фахівців управління кримінального аналізу встановили особу зловмисника та передали інформацію усім авто та пішим патрулям правоохоронців. Упродовж декількох годин на одній із вулиць міста зловмисника розшукали наряд військових Національної гвардії України.

Слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Частину відібраних речей поліцейські повернули власниці.

Слідчі за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва за вчинення грабежу в умовах воєнного стану повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області