У Миколаєві затримали зловмисника, який наніс тілесні ушкодження поліцейському

За зауваження стосовно хуліганської поведінки зловмисник завдав ударів поліцейському. Слідчі затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України та повідомили йому про підозру. За скоєний злочин фігуранту загрожує до п’яти років ув’язнення.

20 травня в одній із аптек по вул. 3-я Слобідська у Миколаєві під час відпрацювання виклику «ТРИВОГА» на місце прибув наряд управління поліції охорони.

Зі слів фармацевта, до аптеки зайшов чоловік та почав поводити себе неадекватно, і на її прохання покинути заклад не реагував.

Під час спілкування з правоохоронцями та вирішення конфлікту правопорушник наніс поліцейському охорони удари по голові та обличчю.

28-річного зловмисника правоохоронці доставили до відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління поліції, де слідчі затримали його в порядку ст. 208 КПК України.

Дії чоловіка поліцейські кваліфікували за ч. 2 ст. 345 КК України «Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків».

Нині затриманому оголосили про підозру. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме запобіжний захід. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області