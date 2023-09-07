У Миколаївському районі у завданні збитків на суму понад ₴800 тисяч підозрюють колишнього в.о. директора ДП

За незаконне привласнення мінеральних добрив, що належало держпідприємству, слідчі відділення поліції № 5 Миколаївського райуправління під процесуальним керівництвом Миколаївської окружної прокуратури повідомили про підозру екс-посадовцю. Своїми злочинними діями підозрюваний завдав збитків підприємству.

Під час досудового розслідування слідчі поліції встановили, що у 2020 році 50-річний чоловік, перебуваючи на посаді тимчасово виконуючого обов’язків державного підприємства, під особистий підпис прийняв від товариства з обмеженою відповідальністю мінеральні добрива вагою більше 43 тонн, але не оприбуткував їх та розпорядився на власний розсуд. Тим самим посадовець завдав збитків підприємству на суму понад 800 тисяч гривень.

За вказаним фактом слідчі повідомили експосадовцю про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України «Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах».

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області