У начальника одного з міжрегіональних управлінь Мін’юсту можуть конфіскувати елітний автомобіль

За матеріалами ДБР у співпраці з НАЗК заявлено позов до суду про визнання необґрунтованим та стягнення в дохід держави елітного автомобіля, яким користується начальник міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України.

Встановлено, що автомобіль у 2023 році придбала його дочка за 3,29 млн гривень. Надалі автомобілем розпоряджався особисто посадовець. Аналіз доходів та видатків посадовця та членів його сім’ї показав неможливість набуття цього активу із законних джерел.

Зважаючи на виявлене, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованим цього активу та його стягнення в дохід держави.

Державне бюро розслідувань