У наркодилерки із Запоріжжя вилучено кокаїн на суму понад 700 тисяч гривень

Жінка приїхала до столиці в пошуках покупця на партію кокаїну. «Товар» пропонувала як гуртовою партією, так і вроздріб. Наразі слідчі повідомили їй про підозру за збут наркотиків у особливо великих розмірах, а суд обрав запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

У ході реалізації оперативної інформації працівники управління боротьби з наркозлочинністю в м. Києві спільно зі слідчими Шевченківського управління поліції затримали 28-річну мешканку Запоріжжя, яка збувала наркотики в особливо великих розмірах. Під час огляду речей затриманої поліцейські виявили розфасований кокаїн. Крім того, у неї вилучено ваги, фасувальні матеріали та спеціальний хімічний розчинник, який наркодилери використовують для збільшення кількості кокаїну.

В розмові з поліцейськими затримана розповіла, що наркотик вона привезла із Колумбії, де перебувала в особистих справах. До столиці приїхала виключно у пошуках клієнта на «товар». Покупців підшукувала через Інтернет, пропонуючи його як гуртовою партією, так і вроздріб. Весь цей час вона мешкала в різних хостелах, де фасувала «товар» на дози.

Орієнтовна вартість вилученого кокаїну за цінами «чорного» ринку становить понад 700 тисяч гривень.

Наркодилерку затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, це – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у особливо великих розмірах. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України