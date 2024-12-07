У насильницькому переміщенні засуджених та залученні їх до примусової праці підозрюють експрацівника Херсонської виправної колонії

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру колишньому співробітнику ДУ «Північна виправна колонія № 90» у порушенні законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, під час окупації Херсона підозрюваний співпрацював із ворогом, обійнявши посаду так званого «першого заступника начальника установи «Слідчий ізолятор № 1», що входив до незаконно створеної системи управління виконання покарань у Херсонській області. У жовтні та на початку листопада 2022 року він разом із представниками окупаційної влади організував переміщення засуджених із «Північної виправної колонії № 90» до «Голопристанської виправної колонії № 7».

Згодом понад 1 500 осіб було депортовано спецавтомобілями, наданими представниками псевдовлади Криму, до аналогічних установ у рф та на тимчасово окупованих територіях України.

Крім того, з грудня 2022 року підозрюваний залучав частину переміщених засуджених до примусових робіт у Генічеському районі. Під конвоєм їх змушували носити каміння та щебінь для будівництва фундаменту нового слідчого ізолятора, копати ями для водопроводу та збирати пісок для будівельних робіт. Усі ці роботи виконувалися під його безпосереднім контролем.

Дії підозрюваного є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій.

Досудове розслідування здійснюється ГУНП у Херсонській області, оперативний супровід – відділ міграційної поліції ГУНП в області.

Підозрюваний також притягується до відповідальності в іншому кримінальному провадженні за аналогічним фактом (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України), розгляд якого наразі триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора