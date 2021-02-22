У Нацпарку «Синевир» на Закарпатті затримали двох браконьєрів, що саме пакували туші вбитих оленів

Вчора, 21 лютого, увечері до поліції надійшло повідомлення від працівників Національного природного парку «Синевир». Заявники повідомили, що виявили на території охоронюваної зони сліди браконьєрства.

Прибувши за викликом, працівники сектору кримінальної поліції спільно з дільничними офіцерами обстежили прилеглу територію нацпарку та виявили сліди людей, які вели до лісу. Простеживши шлях зловмисників, поліцейські розшукали двох чоловіків, які саме розфасовували до пакунків туші вбитих ними оленів.

При собі браконьєри мали зброю – гладкоцівкову рушницю. На вимогу поліцейських чоловіки пред’явили необхідну дозвільну документацію на зброю.

Однак, полювати на тварин у заповідних та охоронюваних зонах суворо заборонено, саме тому наразі здобич зловмисників та зброю поліція вилучила, а за фактом незаконного полювання слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 248 Кримінального кодексу України.

Внаслідок таких злочинних дій страждає екосистема цілої країни, адже масове вбивство диких тварин становить загрозу для виживання на території України рідкісних їх видів. За скоєне браконьєрам, яких впіймали поліцейські, загрожує обмеження волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування у справі триває. // Закарпаття онлайн