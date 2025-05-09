У недостовірному декларуванні на ₴3 млн. у Дніпрі підозрюють ексочільницю обласної МСЕК

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому в.о. директора обласного клінічного центру медико-санітарної експертизи за фактом декларування недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

За даними слідства, експосадовцем умисно внесено завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави.

У декларації не відображено об’єкти нерухомості, автомобіль та грошові активи на понад 3 млн грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора