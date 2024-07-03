У Непалі «хлопчик Будда» відправиться на 10 років за ґрати через сексуальне насильство над дітьми

Непальський суд засудив Раму Бахадура Бамджона, якого багато людей вважали реінкарнацією Будди, до 10 років ув’язнення. Причиною цього стало сексуальне насильство над дітьми, заявив представник суду.

Про це повідомляє CNN.

Бамджон привернув увагу міжнародної спільноти ще підлітком у 2005 році. Тоді десятки тисяч людей зібралися, щоб побачити “хлопчика Будду”. Рам Бахадур Бамджон сидів під деревом у лісі на південному сході Непалу протягом майже 10 місяців. Його послідовники стверджували, що він робив це без їжі, сну та води.

Представник окружного суду Сарлахі Сікіндер Каапар заявив, що суддя також зобов’язав 33-річного Бамджона виплатити компенсацію жертві розміром 3 750 доларів.

Reuters не вдалося зв’язатися з Бамджоном для коментарів. Водночас його адвокат Діліп Кумар Джа повідомив, що подаватиме апеляцію до суду вищої інстанції.

Додамо, що Бамджона заарештували в січні цього року в будинку на околиці Катманду. Ордер на його арешт видано ще у 2020 році “у справі про сексуальне насильство над неповнолітньою дівчиною”, яка нібито жила як черниця в його ашрамі.

Довідка. Бамджон привернув увагу міжнародної спільноти як підліток у 2005 році. Тоді десятки тисяч людей зібралися, щоб побачити “хлопчика Будду”. Рам Бахадур Бамджон сидів під деревом у лісі на південному сході Непалу протягом майже 10 місяців. Його послідовники стверджували, що він робив це без їжі, сну та води.

Хоча ці твердження ніколи не були незалежно перевірені, багато людей вихваляли його як реінкарнацію Сіддхартхи Гаутами, який народився в Непалі близько 2500 років тому і став відомий як Будда, що означає “просвітлений”. // Букви