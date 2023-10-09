У несплаті ₴29 млн. податків обвинувачують керівника агропідприємства на Житомирщині

Прокурори Житомирської обласної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно керівника агрофірми за фактом ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до держаного бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, керівник сільськогосподарського товариства Житомирщини протягом 2017-2018 років займався фіктивними безтоварними операціями.

Він відображав у документах бухгалтерської і податкової звітності інтенсивне «придбання» у фіктивних підприємств паливно-мастильних матеріалів, міндобрив, сої та іншої сільгосппродукції. Але фактично нічого не купував. Таким способом ділок формував податковий кредит з податку на додану вартість.

За висновками експертів, унаслідок протиправних оборудок обвинувачений не сплатив до бюджету податків на суму 29 млн грн.

Наразі, з метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків, прокурором заявлено позов про стягнення з фігуранта зазначеної суми у повному обсязі.

Досудове розслідування, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, проводило Управління СБ України в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури