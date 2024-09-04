У несплаті майже ₴100 млн. податків викрили фінансову директорку підприємства на Одещині

Посадовиці товариства, яке спеціалізується на закупівлі зернових, оголошено підозру. Також поліцейські забезпечили відшкодування збитків державі у повному обсязі.

Викрили схему з ухилення від оподаткування оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з детективами територіального управління БЕБ в Одеській області.

Встановлено, що 37-річна фінансова директорка внесла до податкової звітності недостовірні відомості щодо обсягів та вартості безоплатно отриманої сільськогосподарської продукції. Йдеться про насіння сої, пшениці, кукурудзи на суму в 542 млн грн. Унаслідок таких дій до державного бюджету не надійшло 96 млн грн у якості податку на прибуток підприємства.

Фінансовій директорці оголошено підозру за ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України. Також забезпечено відшкодування завданих збитків в повному обсязі.

Санкція статті передбачає покарання – до 425 000 гривень штрафу з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України