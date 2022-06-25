У Нетішині директорку навчального закладу і підприємицю викрили у привласненні майже пів мільйона бюджетних гривень

Директорка навчального закладу у м. Нетішин уклала договір з місцевою підприємницею про поставку обладнання для навчально-практичного центру загальною вартістю понад 2,5 мільйона гривень. Але фактично чотири позиції із проплачених центр так і не отримав.

У ході розслідування кримінального провадження слідчі Шепетівського райуправління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури викрили жінок, які привласнили 492 тисячі гривень державних коштів.

Наразі фігуранткам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.2 ст. 366 ( Службове підроблення) Кримінально кодексу України. Підозрюваним може загрожувати від 5 до 8 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області