У Нетішині оперативно затримали зловмисницю, яка за схемою «ваш родич у біді» ошукала жінку на ₴170 тисяч

Зловмисницю затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють усі обставини та можливих співучасників злочину.

21 червня близько 10:00 години до відділку поліції в Нетішині звернулась місцева пенсіонерка і повідомила, що шахраї виманили в неї всі заощадження.

Спрацювала досить поширена серед шахраїв схема «ваш родич у біді». До потерпілої зателефонувала невідома особа, яка представилась лікарем. Бабусі повідомили, що її дочка потрапила в ДТП, перебуває в лікарні та потребує негайної дороговартісної операції.

Пенсіонерка в паніці повідомила свою адресу та суму заощаджень, які має. І вже за декілька хвилин віддала всі кошти невідомій особі, що прибула «на допомогу».

Завдяки вжитому комплексу оперативно-розшукових заходів співробітники управління карного розшуку ГУНП спільно з оперативниками Шепетівського райуправління поліції впродовж кількох годин розшукали і затримали зловмисницю в сусідньому місті Славута.

Наразі жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють усі обставини та можливих співучасників злочину. Вирішується питання про оголошення затриманій підозри та обрання запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області