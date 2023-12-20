У незаконній порубці дерев на суму понад 2,4 млн. підозрюють двох мешканців Київщини

За процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури повідомлено про підозру двом мешканцям Київщини за фактом незаконної порубки дерев у захисних насадженнях та незаконному їх перевезенні (ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, у січні-лютому 2023 року двоє чоловіків організували незаконну господарську діяльність з порубки та подальшого продажу деревини на території Бориспільського району. Вони залучили до роботи ще трьох осіб та запевнили їх у наявності всіх необхідних дозвільних документів на порубку лісових насаджень, хоча фактично їх не мали.

Відтак, без передбаченого законом дозволу вони здійснили порубку 397 дерев на ділянці каналу «Східна Гілка» Бортницької зрошувальної системи.

Незаконно зрубані дерева розпиляли на колоди та вивезли на спецтехніці з території зрошувального каналу для подальшої реалізації. Розмір спричиненої територіальній громаді шкоди становить понад 2,4 млн грн.

Одному з підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а також вирішується питання щодо накладання арешту на його майно. У зв’язку з тим, що другий підозрюваний виїхав за межі країни, його оголошено в розшук.

Досудове розслідування здійснюється Бориспільським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура