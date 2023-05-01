У незаконній порубці лісу на суму понад ₴2 млн. на Дніпропетровщині підозрюють 6 учасників організованої групи

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За процесуального керівництва Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра викрито та повідомлено про підозру шістьом учасникам організованої групи за фактом незаконної порубки, перевезення, зберігання та збуту лісу (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, місцевий мешканець організував злочинну схему із незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях на території Дніпровського району. До протиправної схеми він залучив 5-х своїх знайомих.

Дерева завозили на територію орендованих ділянок та приміщень, виготовляли дрова та реалізовували сировину приватним особам і комерційним структурам області.

Чоловіків викрито під час рубки та вивезення чергової партії деревини.

Внаслідок незаконної порубки лісу державі завдано понад 2 млн грн збитків.

У ході проведення 14 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили 800 кубометрів дров та інших лісоматеріалів, бензопили, транспортні засоби на загальну суму понад 4 млн грн.

Наразі чотирьом фігурантам обрано запобіжні заходи – тримання під вартою, стосовно ще двох вирішується питання.

Заходи з викриття проводились прокурорами спільно зі слідчими слідчого відділення відділу поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – працівниками Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики
Дніпропетровської обласної прокуратури

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