У незаконній порубці майже 3 тис. дерев на ₴15,5 млн. підозрюють експосадовця Держагентства з управління зоною відчуження та лісничого

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури колишньому першому заступнику Голови Державного агентства з управління зоною відчуження повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України) та головному лісничому — заступнику директора ДСП «Північна Пуща» у незаконній порубці лісу (ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, експосадовець Держагентства з управління зоною відчуження, за відсутності передбаченого законом дозволу від Міндовкілля, підписував лісорубні квитки. На їх підставі головний лісничий, який також обіймав посаду заступника директора Державного спеціалізованого підприємства «Північна Пуща», проводив санітарну рубку лісу.

Так, впродовж 5 місяців 2020 року на території Корогодського та Дитятківського лісництв ДСП «Північна Пуща» незаконно вирубано майже 3 тис дерев на загальній площі понад 16,5 га. Шкода державі становить 15,5 млн грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура