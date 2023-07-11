У незаконній приватизації об’єкта нерухомості зі збитками майже ₴1,5 млн. підозрюється колишня службовиця Дніпровської міськради

За процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра колишній заступниці директора одного із департаментів міськради повідомлено про підозру у незаконній приватизації комунального майна (ч. 2 ст. 233 КК України).

За даними слідства, підозрювана під час процедури приватизації об’єкта нерухомості затвердила висновок про оцінку майна, в якому вартість приміщення була істотно занижена.

У подальшому службова особа на підставі укладених договорів купівлі-продажу продала товариству комунальне майно за заниженою вартістю.

Експертизами встановлено, що внаслідок протиправних дій жінки міському бюджету завдано збитків на суму майже 1,5 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими відділення поліції № 7 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської облпрокуратури