У незаконній реєстрації нерухомості зі збитками майже на ₴2 млн. підозрюється держреєстратор на Львівщині

За процесуального керівництва Франківської окружної та Львівської обласної прокуратур державному реєстратору повідомлено про підозру у несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації та зловживанні службовими повноваженнями особою, яка надає публічні послуги (ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України).

За даними слідства, у лютому 2021 року державний реєстратор однієї із райдержадміністрацій Львівської області безпідставно зареєстрував за приватним підприємством право власності на нежитлові приміщення комунальної власності загальною вартістю понад 600 тис грн, а також на нерухоме майно окремих фізичних осіб.

Також він зареєстрував за цим же підприємством право власності на нерухоме майно, яке перебувало у власності релігійної громади і на місці якого планувалося спорудження катехизаційної школи.

Загалом внаслідок протиправних реєстраційних дій незаконно відчужено нерухоме майно на загальну суму 1,92 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та накладення арешту на його майно.

За клопотанням прокуратури з метою забезпечення повернення незаконно відчуженого майна суд наклав арешт на цю нерухомість. Також заявлено позови для повернення приміщень у власність громади.

Встановлюється причетність інших осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом Львівського районного управління № 2 Головного управління Нацполіції у Львівській області за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Львівської обласної прокуратури