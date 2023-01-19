У незаконній реєстрації права власності на приміщення у центрі Львова вартістю понад 150 млн. підозрюють колишнього держреєстратора

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру 46-річному львів’янину у зловживанні повноваженнями (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на посаді державного реєстратора, за відсутності рішення органу влади про передачу майна у приватну власність та інших документів, які підтвердили б таку передачу, незаконно вніс до Державного реєстру прав зміни щодо права власності на об’єкти нерухомого майна.

Внаслідок цього з державної власності вибув адміністративний будинок загальною площею майже 4 000 кв м у центрі Львова. Його ринкова вартість становить 153 млн грн.

За клопотанням прокурора, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, також накладено арешт на все його майно.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції області, за оперативного супроводу – Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури