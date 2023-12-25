У незаконній видачі ордера на квартиру наближеному працівнику підозрюють директора ДП одного з інститутів НААН України

За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури повідомлено про підозру директору державного підприємства одного з інститутів Національної академії аграрних наук України за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, у 2018 році в порушення встановленої законодавством процедури підозрюваний підписав ордер на житлове приміщення наближеному працівнику інституту. Згодом останній зареєстрував за собою право власності на отриману квартиру площею понад 60 м2 у селі Дмитрівка.

Внаслідок протиправних дій підозрюваного з державної власності вибуло майно вартістю понад 600 тис. грн.

На даний час встановлюються інші факти протиправного вибуття майна підприємства з власності держави.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Бучанського райуправління ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура