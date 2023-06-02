У незаконному розмитненні автомобілів зі збитками у ₴5 млн. підозрюються інспектори Львівської митниці

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру шістьом державним інспекторам митного поста «Городок» Львівської митниці за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1, 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, у липні 2022 року посадовці пропустили на територію України 41 легковий автомобіль, незаконно оформивши їм нульове розмитнення.

Підозрювані вносили до автоматизованої системи митного оформлення недостовірні відомості про транспорті засоби та безпідставно застосовували до них пільги, які звільняють від оподаткування. Відповідно, це дало змогу власникам авто перетнути кордон без сплати жодних митних платежів.

Внаслідок чого державі не було сплачено обов’язкових митних платежів на загальну суму близько 5 млн грн.

Слідчі дії тривають.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування здійснювали слідчі теруправління ДБР у місті Львові, за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Державної митної служби України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора