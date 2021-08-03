У незаконному виділенні землі зі збитками в ₴700 тис. підозрюють секретаря сільради на Сумщині

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури повідомлено про підозру секретарю сільської ради у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні жителям (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, підозрювана після припинення повноважень сільського голови з серпня 2018 року по грудень 2020 року виконувала його обов’язки.

Секретар сільської ради з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних осіб вирішила використати своє службове становище всупереч інтересам служби та підробила рішення сесій. Завдяки цьому 37 осіб набули права приватної власності на земельні ділянки державної форми власності. Протиправні дії підозрюваної спричинили тяжкі наслідки інтересам держави на загальну суму майже 700 тис грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Шосткинського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури