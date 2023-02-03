У незаконному видобуванні граніту, яке спричинило ₴140 млн. збитків, підозрюється директор підприємства

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру директору товариства з обмеженою відповідальністю за фактом незаконного видобування надр, вчиненого шляхом вибуху (ч. 4 ст. 240 КК України).

Слідством установлено, що директор товариства, достовірно знаючи про зупинення спеціального дозволу на користування надрами, в 2019 році уклав договір зі спеціалізованою організацією про проведення вибухових робіт у гранітному кар’єрі в Гайсинському районі та надалі допустив їх проведення.

Унаслідок незаконних дій підприємством незаконно видобуто 47 тис. м3 корисних копалин загальнодержавного значення, чим завдано збитків на суму 139,8 млн грн.

Санкцією статті передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області, оперативний супровід – Управління СБУ у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури