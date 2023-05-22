У незаконному видобуванні вугілля зі збитками у ₴1,17 млрд. підозрюють чотирьох екскерівників держпідприємства на Волині

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру чотирьом колишнім директорам державного вугледобувного підприємства за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення (ч. ч. 2, 3 ст. 240 КК України).

За даними слідства, підозрювані знаючи, що дія спеціальних дозволів на видобування кам’яного вугілля закінчилась, не продовжили їх. Натомість, з серпня 2018 по липень 2022 року вони незаконно видобували корисні копалини у двох відокремлених шахтах державного підприємства.

З метою прикриття своєї діяльності підозрювані видали розпорядження про продовження видобутку вугілля. Це рішення було мотивовано унеможливленням призупинення ведення гірничих робіт.

За цей період незаконно видобуто 132,4 тис тонн кам’яного вугілля.

Внаслідок самовільного видобування надр навколишньому природному середовищу завдано понад 1,17 млрд грн шкоди.

На даний час вживаються заходи щодо накладення арештів на майно підозрюваних з метою подальшого відшкодування заподіяної шкоди.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Львові.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора