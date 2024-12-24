У незаконному вилові риби в промислових масштабах викрито працівників Держрибагентства та їхнього спільника

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Сумської обласної прокуратури двом головним інспекторам Управління Держагентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Сумській області повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та незаконному зайнятті рибний промисел (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 249 КК України). Їхній спільник відповідатиме за пособництво у цих злочинах (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 249 КК України).

За даними слідства, працівники Держрибагентства, діяльність яких безпосередньо пов’язана зі здійсненням рибоохоронного рейду та перевірки законності придбання і збуту свіжовиловленої риби по всій території області, організували злочинний промисел.

Залучивши спільника, вони втрьох на службовому автомобілі рибного патруля під приводом перевірок водойм розставляли сітки та збирали улов.

Незаконно виловлену рибу, в тому числі й червонокнижну, збували роздрібним продавцям центрального ринку в м. Суми. Лише за один «рейд» в Косівщинському водосховищі підозрювані виловили 115 кг риби на 537 тис грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого в місті Полтаві, у взаємодії зі співробітниками поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора