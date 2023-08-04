У незаконному заробітку на знятті призовників з військового обліку для безперешкодного виїзду з України підозрюють одесита

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито одесита за фактами організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Слідством встановлено, що чоловік налагодив схему незаконного заробітку шляхом надання своїх «послуг» в знятті призовників з військового обліку у військкоматі для подальшого безперешкодного виїзду з України.

Ділок обіцяв бажаючим «вирішити питання» через військово-лікарську комісію в одному із військкоматів міста шляхом постановлення неправдивого діагнозу та подальшого зняття із військового обліку у зв’язку із непридатністю до військової служби.

Своїх «клієнтів» він детально інструктував про порядок оформлення документів та спосіб перетину кордону.

Такі «послуги» оцінював у 8 500 доларів США.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України під час одержання ним неправомірних коштів за фіктивні документи.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Під час обшуків за місцями проживання та роботи підозрюваного вилучено готівку та документацію, що підтверджує протиправну діяльність.

Встановлюється повне коло учасників, причетних до схеми незаконного заробітку.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури