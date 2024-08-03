У незаконному заволодінні ₴2,2 млн. бюджетних коштів на Буковині підозрюють постачальника

За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури начальнику служби з питань постачання електричної енергії товариства з обмеженою відповідальністю повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у лютому 2020 року, підозрюваний (від імені постачальника) та замовник послуг (від імені керівника комунального підприємства) з порушенням закону уклали договір на постачання електричної енергії.

Встановлено, що у кінцевій редакції договору сторони умисно упустили обов’язковий пункт про неможливість внесення змін до істотних умов договору – ціни. Це свідоме упущення у договорі дало можливість постачальнику упродовж року протиправно збільшувати ціну на постачання електроенергії, що призвело до розтрати понад 2,2 млн грн бюджетних коштів.

Досудове розслідування у зазначеному провадженні здійснюють детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура