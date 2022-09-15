У незаконному заволодінні будівельною компанією підозрюють 13 осіб

Серед підозрюваних – генеральний директор цієї компанії та нотаріуси. Фігуранти заволоділи майном та корпоративними правами будівельної компанії на суму 85 млн грн.

Викрили протиправну діяльність групи осіб оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та управління стратегічних розслідувань в м. Київ та Київській області Нацполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління ДБР. У ході досудового розслідування зʼясовано, що генеральний директор будівельної компанії, заручившись підтримкою нотаріусів, із використанням підроблених документів незаконно заволодів майном та корпоративними правами підприємства.

Упродовж 2019-2021 років фігуранти здійснювали незаконні реєстраційні дії з використанням підроблених нотаріальних документів. Загальна вартість незаконно відчуженого майна, корпоративних та майнових прав становить 85 млн грн.

14 вересня правоохоронці провели одночасно 19 обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів справи. Вилучили електронні носії, печатки та документацію, що підтверджує незаконні махінації.

Крім того, 13 фігурантам оголошено підозру за ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України.

В рамках досудового розслідування перевіряється можлива причетність до вказаного злочину інших фігурантів, які на даний час перебувають за кордоном. Слідство триває за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

За скоєне зловмисникам може загрожувати до 10-ти років увʼязнення з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України