У незаконному звільненні працівника та службовому підробленні підозрюється ексголова Держгеонадр

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому Голові Державної служби геології та надр України у грубому порушенні законодавства про працю та службовому підробленні (ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, підозрюваний у 2019 році незаконно звільнив з посади начальника юридичного управління служби, внісши завідомо неправдиві відомості до офіційного документу — наказу щодо підстав звільнення.

Зокрема, ексголова служби, знаючи, що співробітник була відсутня на роботі у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю, та, не дочекавшись надання підтверджуючих документів про фактичну кількість днів непрацездатності, звільнив її.

При цьому звільнення відбулося начебто з підстав перебування її на лікарняному більше 150 календарних днів протягом року. Тим самим, ним було грубо порушено норми законодавства про працю, оскільки фактична кількість днів, на які було видано лист тимчасової непрацездатності, склала 144 дні.

На даний час досудове розслідування триває – воно здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора