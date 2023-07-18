У незаконних порубках лісу зі збитками на ₴2,8 млн. підозрюють ексслужбовця Карпатського біосферного заповідника

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Закарпатської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому майстру з охорони природи одного з відділень у Тячівському районі Карпатського біосферного заповідника.

Йому інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, наприкінці 2021 року підозрюваний, обіймаючи посаду, яка входить до складу служби державної охорони природоохоронного науково-дослідного відділення, допустив масову незаконну рубку дерев. Він не забезпечив перевірку стану охорони лісу, аби виявити порушення.

За осінньо-зимовий період на території заповідника зрубали понад 400 дерев. Протиправні дії спричинили довкіллю шкоду на 2,8 млн грн.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюють співробітники ТУ ДБР, розташованого у м. Львові.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора