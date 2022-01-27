У нічній аварії на Закарпатті загинула молода жінка (фото)

Слідчі Головного управління поліції області встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася цієї ночі, 27 січня, у селі Нижня Апша Тячівського району.

На місці ДТП поліцейські встановили, що 25-річний мешканець села Середнє Водяне, керуючи автомобілем марки «Opel Vivaro», не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини, де зіткнувся з бетонним містком та електричною опорою.

Внаслідок аварії 25-річна дружина водія, яка була пасажиркою, померла в лікарні. Водій наразі перебуває у реанімаційному відділенні.

Відомо, що чоловік керував транспортним засобом у стані алкогольного сп‘яніння.

Наразі вирішується питання щодо внесення вказаних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Транспортний засіб вилучено та поміщено на арештмайданчик. У справі буде призначено ряд експертиз.

Поліція Закарпатської області