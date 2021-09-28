У Нікополі чоловіка затримали за підозрою у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень співмешканці

35-річний злодій завдав жінці ножове поранення, від якого вона загинула.

27 вересня о 7 годині до поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі по вул. Херсонській виявлено тіло 37-річної жінки з колото-різаними ранами.

Як з’ясували поліцейські, потерпіла мешкала разом із співмешканцем. У вечорі 26 вересня вони спільно вживали алкоголь, між ними сталася сварка. В результаті якої співмешканець вдарив жінку ножем. Потім поклав її у ліжко спати, а в ранці виявив її тіло.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим за узгодженням з місцевою прокуратурою йому оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисні тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до десяти років.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП