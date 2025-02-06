У Нікополі чоловіку вибухом гранати відірвало руку: він втік з лікарні та погрожував підірвати ще одну
Через вибух чоловік отримав важкі травми, а саме ампутацію кисті та рвані рани стегна.
У Дніпропетровській області чоловік підірвав гранату, втік з лікарні та погрожував повторним вибухом. Про це повідомив медик Нікопольської станції екстреної медичної допомоги Валентина Марченко.
Однак, через декілька годин, від поліцейських медики отримали виклик на ту ж адресу, де стався інцидент з гранатою. Повідомляється, що після того, як чоловіку надали допомогу у лікарні він втік додому та погрожував повторним вибухом. Його госпіталізували у спеціалізований заклад.Tweet