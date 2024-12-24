У Нікополі суперечка закінчилася вбивством: підозрюваного затримали на місці злочину

Під час конфлікту нападник завдав потерпілому ножові поранення, які виявилися для 69-річного чоловіка смертельними.

21 грудня близько 17-ї години на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир по вулиці Княжій в м. Нікополь імовірно сталося вбивство. На місце події першочергово виїхали інспектори відділу реагування патрульної поліції Нікопольського районного управління поліції. В під’їзді будинку правоохоронці виявили сліди крові й, увійшовши до квартири, побачили тіло потерпілого без ознак життя. Вбивця перебував на місці скоєння злочину, його одразу затримали і викликали для документування слідчо-оперативну групу.

Під час проведення слідчих заходів поліцейські встановили, що цього дня близько 13-ї години між власником квартири та його знайомим відбувся конфлікт, під час якого підозрюваний взяв зі спальні свій ніж та тричі вдарив ним потерпілого. Від отриманих травм чоловік помер. Правоохоронці зібрали речові докази на місці події та затримали 67-річного нападника, який вже був засуджений у 2024 році за спричинення тяжких тілесних ушкоджень іншій людині.

Поліція затримала підозрюваного в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

22 грудня слідчі повідомили нападнику про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинений злочин чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП