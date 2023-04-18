У Нікополі затримали чоловіка, який під час сварки шнурком задушив 56-річну матір

Повідомлення про злочин надійшло до поліції 16 квітня близько 19-ї години. С

лідчо-оперативна група поліції встановила, що до злочину причетний раніше судимий син жінки, який мешкав разом з матір’ю. 36-річного чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

18 квітня слідчі Нікопольського районного управління поліції за погодженням з Нікопольською окружною прокуратурою повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до 15 років.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП