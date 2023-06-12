У Нікопольському районі дружина завдала чоловікові тяжкі травми ножем

Під час сварки 48-річна жінка схопила кухонний ніж та вдарила чоловіка декілька разів. Потерпілого госпіталізували до лікарні.

Злочин стався 9 червня близько 17.15 години за місцем мешкання подружжя в одному з сіл Нікопольського району. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка затримала підозрювану та вилучила знаряддя злочину – ніж.

10 червня слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання за злочин – до 8 років позбавлення волі. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП